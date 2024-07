Un posto al sole: Chiara vende la radio? Ecco chi potrebbe comprarla… | Anticipazioni

Negli ultimi tempi diverse trame di Un posto al sole sono arrivate a compimento, come il contenzioso messo in opera da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per cercare (invano!) di tenere con sé il piccolo Tommaso (Luigi De Feo). E anche la vicenda della casa di Rosa Picariello (Daniela Ioia) ha trovato più o meno il suo lieto fine. Tutto questo per dire che nella soap partenopea di Rai 3 c’è ora bisogno di nuove storie, che in effetti… stanno per arrivare!

La linea narrativa che sta per iniziare riguarda a sorpresa non tanto una persona ma… una radio! Ebbene sì, è in partenza una storyline che vedrà al centro della scena Radio Golfo 99 e che potrebbe portare a una diatriba familiare non da poco! Vediamo di che si tratta…

Spoiler Un posto al sole: Roberto Ferri vuole comprare la radio!

La prima sorpresa è che dopo tanto tempo sentiremo di nuovo parlare di Chiara Petrone (Alessandra Masi), protagonista in passato di una lunga e tormentata storia d’amore con Nunzio (Vladimir Randazzo). La nostra Chiara – da quel che si è capito – dovrebbe fare un salto in quel di Napoli, manifestando l’idea di vendere la radio di cui è ancora proprietaria. Tutto ciò farà gola a qualcuno che è in cerca di un “nuovo inizio”…

Ebbene sì: pare proprio che sarà Ferri a interessarsi all’acquisto, ritenendolo evidentemente un buon investimento. Ma riuscirà l’imprenditore a convincere Chiara a cedere l’attività proprio a lui, che – se ricordate – due anni fa si comportò malissimo con la ragazza?

In realtà ci sarebbe un problema anche maggiore di questo: sembra che, nel momento in cui capirà le intenzioni affaristiche del padre, Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) reagirà malissimo, prendendola molto sul personale! Dunque è alle porte una nuova guerra in famiglia? O alla fine gli animi si placheranno?