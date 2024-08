Beautiful, anticipazioni 11 e 12 agosto 2024: Li vuole lasciar morire Sheila!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 11 e lunedì 12 agosto 2024

Viene rivelato come Ridge e Bill abbiano coinvolto Deacon nel loro piano: spiando Sheila avevano scoperto la sua tresca con Deacon. I due promettono a quest'ultimo di non far parole a Brooke e Hope della sua relazione con Sheila. La Carter viene portata in ospedale: Li si ritrova a gestire il suo caso d'emergenza. La donna sorprende Finn suggerendo di non fare niente e lasciare che Sheila muoia, così da liberarsi per sempre della sua presenza. Eric e Donna accolgono Brooke, Taylor, Katie, Carter, Lucy e Stephen su richiesta di Ridge. Stephen continua a criticare il comportamento dell'ex genero, che si appresta a rivelare a tutti la verità su Sheila e Bill…