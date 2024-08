Beautiful, anticipazioni 19 agosto 2024: Hope immagina Thomas al posto di Liam…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 19 agosto 2024

Hope (Annika Noelle) fa l'amore con Liam (Scott Clifton) in modo molto intenso, immaginando però Thomas (Matthew Atkinson) al posto del marito. Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) si trovano vicini, ma la Logan pone fine alla serata. Ridge si trattiene per finire il vino, così quando la donna scende di nuovo, lo trova ancora in casa. La tensione tra i due si fa sentire, nonostante Brooke provi a fare resistenza per via del patto con Taylor (Krista Allen)…