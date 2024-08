Beautiful, anticipazioni 2 agosto 2024: Sheila è corsa da Deacon

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 2 agosto 2024

Come Bill (Don Diamont) e Ridge (Thorsten Kaye) sanno, Sheila (Kimberlin Brown), dopo aver preso tempo, è corsa da Deacon (Sean Kanan) per chiedere consiglio su come rispondere alla proposta di nozze di Bill. Stephen (Patrick Duffy) e Lucy continuano a confrontarsi con Brooke (Katherine Kelly Lang) circa il comportamento di Bill e Ridge: il primo come salvatore di Sheila, l'altro, invece, lontano dalla sua famiglia in un momento difficile…