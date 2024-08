Beautiful, anticipazioni 23 agosto 2024: Brooke a Taylor, “io e Ridge abbiamo solo cenato”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 23 agosto 2024

Liam (Scott Clifton) ha interrotto la discussione tra Brooke (Katherine Kelly Lang) e Hope (Annika Noelle), ignaro di cosa turbi la moglie. A pranzo con Wyatt (Darin Brooks), racconta al fratello di come lui e Hope si siano riconnessi, nonostante vedano Thomas (Matthew Atkinson) in modo diverso. Ridge (Thorsten Kaye) riconosce l'ottimo lavoro che Thomas, Zende (Delon De Metz) e Hope stanno facendo per la Hope For The Future. Brooke ammette a Taylor (Krista Allen) che, per una serie di imprevisti, lei e Ridge hanno cenato da soli: omettendole i momenti di vicinanza, le assicura che niente è successo tra loro…