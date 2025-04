Beautiful, anticipazioni 26 aprile: Thomas a Hope, “per ora mi basta amarti”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 26 aprile 2025

Venerdì 25 aprile Beautiful va in onda con una puntata in replica. Sabato 26 Liam affronta Finn, arrabbiato dall’apprendere che non abbia ancora informato Steffy degli sviluppi tra Sheila e Deacon, relazione che la rende ancora più pericolosamente legata alle loro vite. Finn avverte Liam di stare alla larga da sua moglie e di non mettere in discussione l’amore che nutre per sua moglie.

Liam, certo di essere l’unico a poter proteggere Steffy, le telefona per informarla di quanto stia accadendo: Finn è figlio di Sheila e non potrà mai proteggerla. Liam la invita a tornare da lui, convinto che possano tornare insieme.

Thomas conforta Hope, preoccupata per Deacon. La giovane Logan torna a parlare di come sia speciale essere l’unica nel cuore di Thomas, sebbene lo avverta che non sa se riuscirà mai a provare per un altro uomo la stessa connessione avuta con Liam. Thomas le assicura che per ora le basta stare insieme e amarla… Seguici su Instagram.