Beautiful, anticipazioni 24 agosto 2024: Hope, “non provo niente per Thomas”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 24 agosto 2024

Brooke e Taylor sono decise a dare valore alla loro amicizia, ma una punta di sospetto sembra lambire la mente della psichiatra, che programma una cena di famiglia con Ridge. Brooke osserva preoccupata Hope interagire con Thomas sul lavoro e, affrontando la figlia da sola, le chiede se nutra dei sentimenti per Thomas, ritenendo che si sia sfogata contro di lei e il suo passato perché si sente in colpa per ciò che sta provando. Hope però nega di nutrire sentimenti per Thomas, dichiarando che mai comprometterebbe quello che condivide con Liam. Taylor è decisa a fare ammenda e recuperare il tempo perso con la propria famiglia mentre si dedicava al volontariato in Africa… Seguici su Instagram.