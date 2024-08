Beautiful, anticipazioni 25 agosto 2024: Liam a Steffy, “sono paranoico su Thomas?”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 25 agosto 2024

Liam (Scott Clifton) chiede a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) se sia paranoico riguardo a Thomas (Matthew Atkinson). Steffy comprende le sue preoccupazioni, ma assicura che mai avrebbe messo il fratello a lavorare con Hope (Annika Noelle) se avesse pensato non fosse cambiato o rappresentasse un pericolo per la Logan e Liam. Intanto Hope, Thomas, Paris (Diamond White) e Zende (Delon De Metz) lavorano alla Hope For The Future, contenti del rinnovato buon andamento della linea ora con Thomas è di nuovo capo stilista. Seguici su Instagram.