Beautiful, anticipazioni 31 agosto 2024: Taylor e Ridge felici per Steffy

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 31 agosto 2024

In occasione della puntata 9000 di Beautiful, Ridge (Thorsten Kaye) festeggia il compleanno di Steffy in un momento padre e figlia, prima che la ragazza torni a casa per la serata speciale con Finn (Tanner Novlan). In seguito Taylor (Krista Allen) e Ridge parlano con ammirazione della persona che la figlia è diventata e sono felici che abbia trovato il suo posto con Finn dopo la rocambolesca relazione con Liam (Scott Clifton)…