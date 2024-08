Beautiful, anticipazioni italiane: R.J. Forrester in arrivo!

Si avvicina nelle puntate italiane di Beautiful il ritorno di R.J. Forrester, ma potremmo anche parlare di un arrivo visto che il personaggio subirà una forma di reset grazie al nuovo interprete Joshua Hoffman. L’attore subentrerà dunque al predecessore Anthony Turpel, che ha vestito i panni del figlio di Ridge e Brooke Forrester tra il 2016 e il 2018, regalando al personaggio la prima immagine adulta, sebbene adolescenziale. Turpel, uscito di scena da Beautiful senza lasciare un’impronta indelebile (per colpa di una sceneggiatura non proprio incisiva), ha poi proseguito la sua carriera sul set di diverse serie televisive: 911, This Is Us e, soprattutto, Love Victor.

Il nuovo volto di R.J. non è nuovo alla recitazione ma si è finora limitato a qualche film per la tv, per cui possiamo parlare quasi di un esordiente, che traghetterà il figlio della coppia regina della soap nei suoi primi venti anni: il ragazzo che tornerà a Los Angeles avrà abbandonato ogni interesse per la moda iniziando una carriera come influencer, condividendo sui social le proprie esperienze, i propri viaggi, ma anche la propria arte che si manifesterà sotto forma di fumetti, invece che come bozzetti d’abiti.

L’arrivo di R.J. coglierà i genitori totalmente di sorpresa, ma entrambi ne saranno contenti e spereranno che il figlio si tratterrà a casa a lungo. In particolare Ridge cercherà più volte di convincerlo a lavorare alla Forrester Creations, certo che il consanguineo abbia un talento unico, addirittura superiore a quello di suo fratello Thomas Forrester. Ma prima di vedere R.J. alle prese con l’attività di famiglia si dovrà attendere ancora un po’.

Nel frattempo il ragazzo sembrerà essere il frutto perfetto della famiglia allargata di Ridge, condividendo con tutti un rapporto affettuoso. Ad eccezione che con Thomas: se in passato avevamo visto i due del tutto affiatati, ora ci sarà una certa distanza tra i fratelli, motivata soprattutto dal comportamento che, negli ultimi anni, Thomas ha avuto con Hope.

R.J, dunque, guarderà con una certa diffidenza il parente, mentre Thomas non condividerà l’entusiasmo degli altri nell’accogliere il fratello minore, sebbene si farà convincere da mamma Taylor a fare un primo passo. Tuttavia se pensate che ad attenderci ci sia una storia di rivalità tra i due resterete delusi: di fatto qualsiasi accenno di tensione verrà presto abbandonato dagli autori e, sebbene Thomas e R.J. non interagiranno molto questa volta, neanche si faranno la guerra.

R.J., nell'intenzione degli autori, rappresenta l'innesto per una nuova generazione di personaggi: il progetto, in realtà, sembrerà evolvere parecchio lentamente, ma in effetti nel corso dei prossimi 14 mesi vedremo aggiungersi un paio di altri volti nella sua fascia d'età che, forse, in futuro, riusciranno a ritagliarsi un posto più importante nel racconto. Per ora R.J. continuerà a non avere lo stesso peso nella soap che hanno i suoi fratelli, quelli che Brooke e Ridge hanno concepito con altre persone.