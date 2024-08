Beautiful, la nuova Taylor: Rebecca Budig, prime dichiarazioni | Anticipazioni americane

La notizia di un recast, specie di un personaggio storico, crea sempre reazioni contrastanti nel pubblico di una soap opera: lo sa bene Rebecca Budig, nuova interprete di Taylor Hayes, nelle attuali puntate americane di Beautiful. L’attrice, veterana delle soap (ha recitato in Sentieri, All My Children e General Hospital), ha dichiarato a People:

“Spero solo siano aperti all’idea e alla sua interpretazione e che credano al rapporto di Taylor con Ridge e a quello con Brooke. Ho sempre pensato che quello in All My Children fosse stato il miglior lavoro della mia vita in termini di armonia tra persone che vanno d’accordo, ma in realtà ho avvertito quel genere di vibrazione anche qui: sono tutti gentili, collaborativi e accoglienti. Per cui non sto nella pelle“.

Si spera che la Budig non riceva lo stesso trattamento di chi l’ha preceduta: Krista Allen ha saputo delle intenzioni della produzione solo a cose fatte. All’epoca l’attrice dichiarò: “Eravamo nel bel mezzo di un servizio fotografico del cast quando mi è stato detto che non avevano bisogno di tenermi per il terzo anno previsto dal mio contratto“.

Stranamente gli sceneggiatori e la produzione hanno deciso di riportare sulla scena Taylor a nemmeno un anno dall’uscita in sordina della Allen, che non ebbe neanche delle scene conclusive e, va sottolineato, neanche pubblici saluti sui social dai colleghi del cast o comunicati ufficiali della produzione che commentassero l’inaspettata decisione. Krista era stata ben accolta dal pubblico USA (sicuramente più abituato ai recast rispetto a quello nostrano) e dalla critica, al punto che, al suo primo anno in Beautiful, aveva ottenuto una nomination come Miglior Attrice Non Protagonista ai Daytime Emmy.

Tornando alla Budig, sul set l’attrice ha trovato una vecchia conoscenza in Thorsten Kaye (Ridge Forrester) ed è proprio con lui e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan Forrester) che ha girato le prime scene del debutto. Lei e Thorsten, infatti, hanno lavorato insieme in All My Children, sebbene solo ora, forse, si ritroveranno a dover sperimentare una chimica sentimentale tra i loro alter ego.

“Ho sempre voluto bene a Thorsten, è sempre stato carino con me, sono stata anche a casa sua una volta per il Ringraziamento, per cui tengo a lui e alla sua famiglia. Fa qualcosa di diverso ogni volta, non dice mai la stessa cosa allo stesso modo, per cui ti tiene sull’attenti sul set, e non puoi chiedere di meglio”.

Sebbene sia ancora prematuro affermare con sicurezza che si vada verso la riapertura del triangolo, ciò è piuttosto probabile vista la scelta di legare le prime scene della terza Taylor proprio alle coppia Ridge e Brooke. Inoltre, ad eccezione di Eric Forrester (attualmente ai margini della narrazione) e Bill Spencer (impegnato in una sua storyline), al momento non vi sono altri uomini di primo piano con cui Taylor potrebbe intrecciare una storia. Se Deacon Sharpe è fresco di matrimonio con Sheila Carter, altri comprimari come Carter Walton, Justin Barber e Jack Finnegan, sebbene ripescati in modo ricorrente nelle attuali vicende americane di Beautiful, non sembrano candidati ad essere promossi in prima linea.

Difficile inoltre anche pensare che il lavoro di Taylor possa essere il focus di una sua eventuale vicenda, sebbene la Budig si sia detta affascinata dalla possibilità di interpretare una psichiatra:

“Amo la terapia, sebbene sia diversa dalla psichiatria, che mi ha sempre affascinata. Curiosamente, prima che questa nuova opportunità lavorativa si presentasse, stavo seriamente valutando la possibilità tornare a scuola in autunno per studiare questa materia. Per cui è divertente pensare che interpreterò una dottoressa considerate quali fossero le mie intenzioni per il prossimo anno“.

L’attrice, il cui ultimo impegno è stato nel 2022 per il film tv “Fit for Christimas”, si è dunque dovuta riadattare ai ritmi veloci del set di una soap opera:

“In un film rifacciamo la stessa scena più e più volte, è tutto molto più lento, per cui ho dovuto riabituare il muscolo della memoria. Mi piace conoscere molto bene le mie battute così che durante le riprese non debba pensarci troppo. Ma eviterò di guardare il primo paio di puntate, sono la mia giudice più severa“.

Non è chiaro quale sia la durata del contratto della Budig con Beautiful, mentre tra i fan sui social sono già partite le scommesse su quanto durerà la sua permanenza prima che la produzione decida che Taylor non sia più necessaria (dopo, magari, averla prima umiliata per un po’)… Seguici su Instagram.