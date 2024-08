Endless love, anticipazioni 29 agosto 2024: Ozan sempre più depresso

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 29 agosto 2024

Emir si mette d’accordo con un dottore per risolvere una volta per tutte il problema della gravidanza di Nihan. La donna, che si trova in stato di incoscienza, viene preparata per l’operazione, ma alla fine Emir ci ripensa in extremis. Ozan è sempre in carcere e sta precipitando in una depressione che mette ansia nella sua famiglia. Anche Zeynep è preoccupata per la precaria situazione del marito, ma Kemal non crede ancora alle sue parole e neanche al racconto della sua fuga…. Seguici su Instagram.