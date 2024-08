Endless love, anticipazioni 5 agosto 2024: Emir convince Zeynep a fare il test di paternità

Anticipazioni e trama puntata Endless love di lunedì 5 agosto 2024

Ozan chiede a Nihan chiarimenti riguardo al suo atteggiamento verso Zeynep. Emir consiglia al giovane di scappare con sua moglie. Nel tentativo di mettere a tacere i pettegolezzi su Zeynep, Ozan propone alla donna di fare un test di paternità. Inizialmente riluttante, Zeynep viene convinta da Emir. L'uomo le garantisce che manipolerà il test affinché risulti che il padre sia Ozan. Inoltre, si accorda con Zeynep affinché persuada suo marito a fuggire con lei. Tufan finalmente riesce a rintracciare Hakki, che si trova in una villa vicina a quella di Mujigan. Lo osserva attentamente in attesa del momento opportuno per agire…