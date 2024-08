Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 8 agosto 2024

Emir è venuto in possesso di una notizia che ora cerca di sfruttare prima di tutti gli altri anche per far soffrire Nihan; quest'ultima, intanto, è tristissima avendo realizzato che Kemal non potrà mai più volerle bene, per via di quello che lei ha fatto (anche se a fin di bene). In questo modo, Nihan è in conflitto con i due uomini più importanti della sua vita: suo fratello e l'uomo che ama…