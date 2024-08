Endless Love anticipazioni: Leyla scopre qualcosa di scottante su Ayhan, ecco cosa

Brutta scoperta per Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) nel corso della seconda stagione di Endless Love. Come vi abbiamo potuto segnalare nei nostri precedenti post, la zia di Nihan Sezin (Neslihan Atagul) inizierà a frequentare Ayhan Kandarli (Kerem Alisik), un ex compagno di carcere di Kemal Soydere (Burak Özçivit), ma presto scoprirà qualcosa di scottante sul suo conto…

Endless Love, news: Leyla e la frequentazione con Ayhan

Per prima cosa, segnaliamo che Ayhan resterà fin da subito affascinato dalla bellezza di Leyla, che apostroferà con il soprannome di Cleopatra, ma resterà piuttosto perplesso quando scoprirà che il suo cognome è Acemzade. Un particolare piuttosto strano, che assumerà sempre più significato quando, preoccupata per l’uomo che Leyla starà frequentando, Vildan (Neşe Baykent) deciderà di portare avanti in autonomia delle indagini su Ayhan.

Grazie a un detective, che assumerà tenendo nascosto tutto quanto persino a Nihan, Vildan scoprirà dunque che c’è un legame tra Ayhan e la sua famiglia; tuttavia, sceglierà di non rivelare quanto scoperto nemmeno a Leyla, alla quale dirà che, se davvero vuole frequentare Kandarli, deve almeno fare luce sul motivo che l’ha portato ad entrare in prigione la prima volta.

Endless Love, trame: che cosa ha nascosto Ayhan a Leyla?

Ma alla fine che cosa deciderà di fare Leyla? Ascolterà il consiglio di Vildan o si fiderà ciecamente di Ayhan? In tal senso possiamo anticiparvi che Leyla si lascerà sopraffare dai dubbi e scoprirà che Ayhan è stato coinvolto in un furto che si è verificato, tanti anni prima, nell’azienda del suo papà: furto che è costato a Ayhan la sua prima condanna di sei anni, proprio come Vildan avrà scoperto grazie alle sue investigazioni.

Tale scoperta, ovviamente, manderà Leyla in tilt, dato che a quel punto la donna non saprà più se se la sente di frequentare Ayhan come se nulla fosse accaduto.

Endless Love, spoiler: Leyla si allontana da Ayhan

Non a caso, al termine di un confronto, Leyla si mostrerà delusa da Ayhan, anche quando l’uomo le dirà che ha iniziato a frequentarla quando non sapeva che fosse una degli Acemdaze. Tale dialogo non servirà dunque a riportare la serenità tra i due, che si allontaneranno.

In ogni caso, vi diciamo sin da ora che la storia legata al furto sarà più complicata di come sembra e, alla fine, Ayhan troverà il modo di riscattarsi agli occhi di Leyla. Anche se, ovviamente, ci sarà da aspettare… Seguici su Instagram.