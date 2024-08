Il paradiso delle signore 9: Tancredi vuole ancora vendetta! | Anticipazioni

Il finale della scorsa stagione de Il paradiso delle signore ha visto andare via insieme due personaggi amatissimi del Paradiso: Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti), infatti, sono riusciti a sfuggire alle minacce di Tancredi (Flavio Parenti), che voleva la moglie in carcere per adulterio.

Tutto ciò ha lasciato l’amaro in bocca al conte di Sant’Erasmo, che non essendosi potuto vendicare di Matilde e soprattutto di Conti, è rimasto a Milano con un pugno di mosche in mano. Ma siamo sicuri che abbia sotterrato l’ascia di guerra? La risposta è no.

Dopo aver appreso che Marta (Gloria Radulescu) ha chiesto aiuto a Vittorio per trovare una nuova stilista alla Galleria Milano Moda, il livore nei confronti del rivale si riaccenderà immediatamente nel conte, che avrà come prima reazione quella di aggredire Roberto (Filippo Scarafia), colui che prenderà le redini del Paradiso delle signore insieme a Marcello (Pietro Masotti).

Il gesto di Tancredi non passerà inosservato: Umberto (Roberto Farnesi) lo rimprovererà per lo scontro della sera prima al Circolo. Quali saranno gli sviluppi della vicenda tra un Conte di Sant'Erasmo bramoso di vendetta e un Guarnieri invece più cauto? Non ci resta che guardare tutte le nuove puntate del Paradiso!