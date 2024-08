My home my destiny, anticipazioni 1° settembre 2024: Zeynep cerca di essere vicina a Mehdi

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di domenica 1° settembre 2024

In casa sono in pieno svolgimento i preparativi per il funerale di Mujgan. Cemile, visibilmente scossa, si tiene costantemente occupata per evitare di confrontarsi con la perdita della sorella, ma crolla quando Nuh la incoraggia a farlo. Zeynep cerca di essere vicina a Mehdi, preoccupata per come potrebbe reagire. Nel frattempo, la sua auto aziendale viene danneggiata e Nermin, temendo che la figlia possa essere presa di mira da qualcuno, chiede a Baris di aiutarla a identificare i responsabili. Al cimitero, durante la sepoltura, Zeynep viene avvicinata da un gruppo di donne con santini raffiguranti Mujgan. Queste donne appartengono a un'associazione che difende i diritti delle donne e sono presenti per offrire il loro sostegno alla famiglia…