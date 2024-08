My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi viene scagionato, ma uscirà dal carcere?

Grazie alla bontà dell’ex moglie Zeynep Goksu (Demet Ozdemir), Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) verrà assolto e potrà uscire di prigione. Tuttavia, nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny, qualcuno remerà contro di lui per far sì che resti tra le sbarre…

My Home My Destiny, news: Mehdi viene accoltellato

Come prima cosa, è bene precisare che Mehdi verrà rinchiuso in prigione per il rapimento di Zeynep. Nonostante le richieste dell’ex cognata Cemile (Elif Sönmez), che le implorerà di ritirare la denuncia per far sì che l’uomo possa stare al fianco della figlia neonata Mujgan, Zeynep ribadirà che Mehdi deve pagare per ciò che le ha fatto. Una posizione, quella adottata dalla Goksu, che cambierà quando l’ex marito verrà accoltellato in carcere da Osman, un uomo di Veysi, ossia l’assassino del padre di Mehdi.

Rinchiuso in carcere da anni, Veysi vorrà infatti uccidere Mehdi per via della recente morte del figlio Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), che si è tolto la vita dopo aver ferito mortalmente Müjgan (Zeynep Kumral). Dato che Mehdi rischierà di morire a causa della pugnalata, Zeynep si lascerà convincere dalla figlia adottiva Dilara (Helin Kandemir) a ritirare la denuncia per il rapimento, attirando su di sé la delusione di Barış Tunahan (Engin Öztürk) e le forti critiche della madre adottiva Nermin (Senan Kara).

My Home My Destiny, trame: buone notizie per Mehdi

Con tale mossa, Zeynep di fatto garantirà a Mehdi di uscire di prigione (pur facendo giurare a Cemile che convincerà il fratello a lasciare Istanbul e ad allontanarsi da lei). Non a caso, dopo essersi ripreso dall’accoltellamento, Karaca tornerà in cella soltanto per 24 ore. Un lasso di tempo nel quale Bekir, un altro uomo di Veysi, tenterà di farlo fuori.

Tuttavia, Mehdi potrà tirare un sospiro di sollievo quando, sventato l’ennesimo attentato ai suoi danni, l’avvocato Hüseyin (Cihangir Kose) gli comunicherà che il giudice l’ha completamente assolto da ogni tipo di accusa, stabilendo che può tornare a casa. Il destino, ancora una volta, si prenderà però gioco di Mehdi. E ancora una volta sarà fondamentale la figura di Bekir…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi resta in prigione!

Eh sì: proprio negli istanti in cui Cemile, Dilara, il cognato Nuh (Fatih Koyunoğlu) e la novella moglie Benal (İncinur Sevimli) lo staranno aspettando fuori dalle mura del carcere, Mehdi verrà raggiunto in bagno da Bekir, che tenterà per l’ennesima volta di accoltellarlo. Anche in questo caso, Mehdi riuscirà a disarmare l’avversario, che però verrà ferito da un altro uomo mentre Karaca uscirà nel corridoio per chiedere aiuto.

Il secondo detenuto dirà quindi a tutti quanti che è stato proprio Mehdi a ferire Bekir, impedendo di fatto la sua scarcerazione. Nei momenti successivi, Mehdi verrà infatti portato in una cella di isolamento, nella quale Veysi riuscirà a fargli recapitare un messaggio intimidatorio. Insomma, nonostante il perdono di Zeynep per il rapimento, Mehdi non tornerà ad essere un uomo libero poiché verrà incastrato da Veysi per tentato omicidio. Una situazione spinosa che influenzerà i prossimi eventi della dizi turca… Seguici su Instagram.