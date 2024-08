My home my destiny, anticipazioni puntate 11 e 17 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny di domenica 11 e sabato 17 agosto 2024

Domenica 11 agosto: Dopo quanto accaduto al matrimonio di Cemile, Mehdi è ancora più convinto che tra lui e Zeynep non sia tutto finito. Le manda un messaggio proponendole di incontrarsi, ma lei rifiuta. Decide quindi di parlarne con Sakine, che lo incoraggia a non perdere la speranza. Poco dopo, Burhan e i suoi scagnozzi arrivano all’improvviso nel nuovo negozio di Mehdi e lo picchiano brutalmente.

Kibrit va a trovare sua madre al lavoro; Baris, per non farla annoiare, le mostra un violino che ha appena acquistato e, quando scopre il talento naturale della ragazzina, glielo regala. Intanto, Emine e Sultan ottengono il loro primo cliente: si occuperanno del catering di un matrimonio con duecento invitati. Hanno pochissimo tempo e presto vanno nel panico.

Sabato 17 agosto: Zeynep trova Mehdi disteso a terra nel suo negozio, privo di sensi. È stato vittima di un’aggressione. Viene trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi e dovrà rimanere sotto osservazione solo per una notte. Lei decide di restare con lui e non lasciarlo solo. Durante un momento di assenza di Zeynep, Mehdi controlla il suo telefono e scopre uno scambio di messaggi in cui il signor Baris le dà appuntamento in un hotel situato in un quartiere di Istanbul. Questo rende Mehdi molto sospettoso, al punto da convincere la ragazza ad andare all’appuntamento lavorativo per poi seguirla senza che lei se ne accorga.

Nel frattempo, Nermin è sempre più preoccupata e parla con Baris, chiedendogli di persuadere Zeynep a interrompere i rapporti con Mehdi. Baris informa Nermin che non solo parlerà con Zeynep, ma invierà anche una richiesta legale per bloccare i fondi utilizzati da Ekrem. Sultan ed Emine riescono a completare il loro primo incarico di catering, grazie al provvidenziale aiuto di Sakine.