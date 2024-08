My home my destiny, anticipazioni puntate 4 e 10 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny di domenica 4 e sabato 10 agosto 2024

Domenica 4 agosto: Baris e Zeynep si scambiano confidenze e parlano delle loro esperienze passate, mentre Mehdi continua a monitorare i movimenti di Zeynep e a respingere le avances di Nazli, che però non si arrende. Nel frattempo, Baris incontra Nermin per una conversazione e le racconta di aver visto una sera Mehdi aspettare Zeynep sotto l’ufficio, per poi allontanarsi rapidamente quando Baris ha cercato di avvicinarsi. Nermin è molto preoccupata. Intanto, arriva il grande giorno del matrimonio tra Nuh e Cemile. Sultan ed Emile fanno tutto il possibile per rendere la giornata ancora più memorabile, ma molti invitati scelgono di non partecipare per non offendere Mehdi, contrario all’unione tra sua sorella e il suo amico. Tuttavia, alla fine della cerimonia, sorprendentemente, Mehdi si presenta alla festa; dopo aver ballato con Zeynep, si avvicina a sua sorella e Nuh per dare il suo benestare al matrimonio e fare gli auguri agli sposi.

Domenica 10 agosto: Mehdi tenta in ogni modo di convincere Zeynep a tornare con lui, arrivando persino a baciarla durante il matrimonio di Nuh e Cemile; solo Sakine sembra apprezzare questo gesto. Nel frattempo, Nuh e Cemile, dopo essersi sposati, appaiono un po' impacciati nel cominciare la vita coniugale; in particolare Cemile sembra molto trattenuta. Mujgan si sente sola in casa da quando ciascuno ha preso la propria strada, ma riceve una visita inattesa che non è affatto gradita a Mehdi. Si tratta di Burhan che viene a chiedere la mano di Mujgan; tuttavia viene affrontato da Mehdi e respinto dalla stessa Mujgan. Andandosene, Burhan promette vendetta contro Mehdi e Mujgan.