My Home My Destiny: Bariş bacia Zeynep | Anticipazioni

Una febbre “galeotta” creerà i presupposti per il primo bacio tra Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e Barış Tunahan (Engin Öztürk) nelle prossime puntate di My Home My Destiny. Tuttavia, qualcuno non sarà per niente felice di tale avvicinamento…

My Home My Destiny, news: Bariş ha la febbre alta

Tutto partirà quando, al termine di una giornata lavorativa piuttosto faticosa, Bariş tornerà a casa con la febbre alta. In quel momento, oltre al fratello Savaş (Kaan Altay Köprülü) e allo zio Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış), si troveranno nell’abitazione anche Sultan (Hülya Duyar) e la figlia Emine (Naz Göktan), le quali si renderanno subito conto del suo malessere e cercheranno invano di convincerlo a riposarsi e prendere alcune medicine.

Dato che avrà una riunione telefonica, Bariş non vorrà dunque saperne di mettere in stand by la professione e si recherà al piano di sopra per poter continuare a lavorare indisturbato. A quel punto, Emine penserà bene di chiamare Zeynep per informarla dello stato di salute del suo “capo” e chiederle se possa raggiungerlo. Una proposta che la Göksu non accetterà subito, poiché non saprà come comportarsi con Bariş, con il quale stava per baciarsi in una precedente serata…

My Home My Destiny, spoiler: Bariş bacia Zeynep

Dopo aver ascoltato un consiglio della madre adottiva Nermin (Senan Kara), alla fine Zeynep sceglierà però di andare da Bariş, che non esiterà a farsi curare da lei, accettando addirittura di prendere un antinfiammatorio. Nelle ore successive, la Göksu veglierà dunque l’avvocato che, in preda ai deliri della febbre, si farà coraggio e le darà un bacio sulle labbra.

Un’avance di cui, a detta sua, Bariş non avrà alcun ricordo il mattino successivo, quando si sveglierà completamente guarito e vorrà andare ad ogni costo allo studio per portare avanti un lavoro lasciato in sospeso. Comunque sia, il bacio tra Zeynep e Bariş sarà stato osservato da qualcuno, che non l’avrà presa affatto bene…

My Home My Destiny, trame: la gelosia di…

La persona della quale stiamo parlando è Savaş, il fratello invalido di Bariş. Appena assisterà da lontano al bacio, il ragazzo si rinchiuderà nella sua stanza in lacrime, dando modo ai telespettatori di pensare che sta cominciando a provare dei sentimenti per Zeynep, motivo per il quale è geloso della vicinanza tra Bariş e la donna.

Almeno in questa circostanza, Savaş sceglierà però di “soffrire in silenzio”, senza lamentarsi per quello che è accaduto tra Zeynep e Bariş, al quale aveva tra l’altro già raccomandato di non avvicinarsi alla ragazza poiché, stando al suo parere, prima o poi avrebbe finito per farla soffrire come ha fatto con le sue ex precedenti.

Tuttavia, a differenza di quanto pronosticato da Savaş, sarà una decisione improvvisa di Zeynep a far restare di sasso Bariş. E in tutto ciò c'entrerà ovviamente Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol)…