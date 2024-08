Simon Coleman, serie tv. Cast e trama del nuovo poliziesco franco-belga di Rai 1

Mercoledì 4 settembre, in prima serata su Rai 1, arriva Simon Coleman, una nuova serie poliziesca franco-belga con Jean-Michel Tinivelli nel ruolo del protagonista. La serie offre un mix di thriller, dramma familiare e umorismo, presentando una trama che esplora le sfide di un poliziotto alle prese con nuove responsabilità e un ambiente sconosciuto.

Ambientata a Parigi, la fiction segue le vicende di Simon, un detective che, appena conclusa una pericolosa missione sotto copertura, scopre della morte improvvisa della sorella e del cognato in un incidente stradale. Convocato dal notaio, l’uomo si dirige ad Aix-en-Provence con la sua Mustang blu, dove scopre che la sorella, sempre previdente, ha lasciato a lui la custodia dei tre figli, Violette, Clara e Sam, in caso di tragedia.

Molto affezionato ai suoi nipoti, decide di trasferirsi ad Aix, dove il dipartimento di polizia locale lo accoglie immediatamente. Abituato a una vita solitaria e alle operazioni sotto copertura, si trova improvvisamente a confrontarsi con un ambiente completamente nuovo. Lontano dalle sue abituali operazioni segrete e immerso nella tranquillità della provincia, l’uomo deve imparare a gestire le nuove responsabilità di padre surrogato, mentre continua a risolvere crimini locali.

Il cast è guidato da Jean-Michel Tinivelli, noto per il suo ruolo nella serie francese “Alice Nevers: Professione giudice”, che interpreta Simon, un detective dalla personalità complessa, diviso tra il suo amore per l’azione e il suo dovere familiare. Al suo fianco, ci sono Sara Mortensen nel ruolo di Juliette, la sorella di Simon, una donna forte e indipendente che sostiene il fratello nella sua nuova vita; Olivier Marchal, che interpreta Maxime, un ex collega di Simon a Parigi, che lo aiuta a risolvere i casi locali, ed Elsa Lunghini nel ruolo di Nathalie, una vicina di casa di Simon ad Aix-en-Provence, con cui sviluppa una relazione complessa.

Le riprese si sono svolte principalmente nella suggestiva regione di Aix-en-Provence, fornendo uno sfondo ideale per le nuove avventure del protagonista. La scelta della location contribuisce a sottolineare il contrasto tra la frenesia di Parigi e la calma della provincia francese.

La serie è stata accolta positivamente sia dal pubblico che dalla critica, grazie alla sua miscela di dramma, umorismo e profondità emotiva. La performance di Jean-Michel Tinivelli è stata particolarmente lodata per la sua capacità di equilibrare momenti di intensa azione con un ritratto toccante di un uomo che cerca di fare del suo meglio per la sua famiglia.

Dopo il successo del primo episodio, France 2 ha trasmesso altri due episodi lo scorso settembre, approfondendo ulteriormente le dinamiche tra i personaggi e introducendo nuovi casi da risolvere. Grazie a una sceneggiatura avvincente e a un cast di attori molto apprezzato, “Simon Coleman” si è già guadagnata un posto speciale nel cuore del pubblico francese, affrontando temi come l’importanza della famiglia, l’equilibrio tra lavoro e vita privata e le sfide di adattarsi a una nuova realtà. Seguici su Instagram.