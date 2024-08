The family, anticipazioni 5 agosto 2024: Devin addolorata, ecco perché

Anticipazioni e trama puntata The family di lunedì 5 agosto 2024

Ekrem e Yugmur parlano della loro relazione ad Aslan e Devin. Mentre la giovane si prepara per una serata come cantante al Volta, la nonna di Aslan perde il controllo: desidera tornare a casa sua dal suo amato figlio e afferra un paio di forbici. Devin dovrà intervenire per calmarla. Nel frattempo Hulya, con l’aiuto di Ibrahim, scopre che Yugmur ha lavorato come escort. La ragazza viene aggredita e Cihan la accompagna in ospedale. Quando Devin lo scopre, è devastata dal dolore, così come il suo amato ed Ekrem…. Seguici su Instagram.