Anticipazioni e trama puntata The family di venerdì 30 agosto 2024

Cihan ha modo di assistere a un video in cui emerge l'intera verità sul suo passato. Pieno di rabbia, l'uomo va allo studio di Devin, che però gli dice che non ci saranno altre sedute di psicoterapia. Ekrem chiude il fidanzamento con Yagmur visto che la sua famiglia non approva il rapporto tra i due. Cihan va alla villa per la resa dei conti finale con Aslan…