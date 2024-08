The Family: Cihan scopre che sta per diventare padre | Anticipazioni

Una gravidanza inattesa sarà al centro della scena delle prossime puntate di The Family. Dopo aver avuto un ritardo, Aysel (Ecem Simge Yurdatapan) capirà infatti di essere incinta e comunicherà la notizia al padre del bambino: Cihan Soykan (Nejat İşler).

The Family, news: Aysel e la storia (finita) con Aslan

Come gli episodi già andati in onda hanno mostrato, Aysel si è avvicinata inizialmente a Cihan al fine di fare un dispetto al suo ex fidanzato Aslan (Kivanc Tatlitug), colpevole di averla scaricata in fretta e furia per contrarre dopo poco tempo matrimonio con la psicologa Devin Akın (Serenay Sarıkaya).

Una liaison, quella tra Cihan e Aysel, malvista dalla solita Hülya (Nur Sürer), che ha più volte vietato al figlio maggiore di portare la donna alle cene di famiglia. Tutto sembrerà però destinato a cambiare quando Cihan troverà per caso tra le cose di Aysel un’ecografia e capirà che la donna è incinta.

Data la famiglia mafiosa a cui appartiene, Soykan penserà inizialmente di non essere pronto a diventare padre, tant’è che dirà alla “compagna” che deve abortire il prima possibile, ma poi si lascerà affascinare dall’idea…

The Family, spoiler: Cihan accetta di diventare padre

Dopo essersi confrontato con Devin sulla questione, in una delle loro sedute di psicanalisi ancora nascoste ad Aslan, Cihan deciderà di fare marcia indietro circa l’aborto che ha proposto ad Aysel e l’accompagnerà a fare un’ulteriore ecografia per capire se il loro bambino stia crescendo forte e sano. Insomma, Cihan accetterà l’idea di diventare padre.

Non a caso, l’uomo non esiterà a dare la bella notizia a tutti i suoi familiari nel corso di una cena, alla quale parteciperà ovviamente anche Aslan (che gli darà i suoi personali auguri). Tra le altre cose, Hülya si mostrerà decisamente più morbida nei riguardi di Aysel, permettendole di presenziare con tutta la famiglia di fronte alla tomba del marito Yusuf nell’anniversario della sua scomparsa.

The Family, trame: pericolo imminente per i Soykan

Comunque sia, non è affatto detto che per la coppia formata da Cihan e Aysel tutto ciò farà da preludio ad un lieto fine. Possiamo infatti anticiparvi che Ilyas Koruzade (Musa Uzunlar) darà il via alla sua vendetta per vendicare la morte del figlio Serhat (Anil Ilter), ucciso proprio per ordine di Aslan.

Occhio quindi ai successivi avvenimenti della dizi perché la situazione si farà esplosiva nel vero senso della parola e a pagarne le conseguenze potrebbe essere proprio qualcuno tra Cihan e Aysel… Seguici su Instagram.