Un posto al sole, anticipazioni 2 settembre 2024: Eduardo deve fare una difficile scelta!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 2 settembre 2024

Clara (Imma Pirone) sta partorire e Rosa (Daniela Ioia) aspetta notizie. Eduardo (Fiorenzo Madonna) ha a che fare con i due sicari pronti a farlo fuori, ma all'ultimo momento Alberto Palladini (Maurizio Aiello) sorprende tutti e pone Sabbiese davanti a una non facile scelta. Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) cercano di aggiustare le cose (per quello che è possibile) tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), ma ormai è un'impresa disperata. La presenza di Valeria (Benedetta Valanzano) da Niko (Luca Turco) potrebbe essere più lunga del previsto e Renato (Marzio Honorato) finirà per intromettersi in faccende che non lo riguardano.