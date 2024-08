Un posto al sole, anticipazioni 5 agosto 2024: il dubbio di Giulia, partire o no?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 5 agosto 2024

Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) non sa se rimanere a Napoli insieme a Luca (Luigi Di Fiore) o recarsi in Sicilia con il resto della famiglia; la scelta non sarà facile, anche perché Renato (Marzio Honorato) darà filo da torcere a Giulia. Anche Samuel (Samuele Cavallo) ha voglia di vacanze e propone a Micaela (Gina Amarante) di partire insieme. Rientrati a Napoli, Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) finiranno per restare coinvolti nella crisi tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco)… Seguici su Instagram.