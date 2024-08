Un posto al sole, anticipazioni 6 agosto 2024: Mariella rivolge un appello a Guido

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 6 agosto 2024

Michele (Alberto Rossi) inizia a non sopportare più la scomoda convivenza con Guido (Germano Bellavia); intanto, delusa da quest’ultimo e al tempo stesso in ansia per Lollo, Mariella (Antonella Prisco) rivolge al marito un accorato appello. Nonostante lo scontro con Renato Poggi (Marzio Honorato) l’abbia molto provata, Giulia (Marina Tagliaferri) decide di partire insieme a Luca lasciando a Raffaele (Patrizio Rispo) la “patata bollente” di ricucire con Renato. La vacanza di Micaela (Gina Amarante) con la madre non è affatto tranquilla e nel frattempo Samuel (Samuele Cavallo) mette la ragazza di fronte a un doloroso interrogativo… Seguici su Instagram.