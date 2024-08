Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 settembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2024

Clara sta per dare alla luce la piccola Nunzia e Rosa si strugge in attesa di notizie, Eduardo deve affrontare i due sicari pronti a ucciderlo, ma all’ultimo momento Alberto compirà un gesto sorprendente, ponendo l’ex camorrista di fronte a una difficile scelta. Michele e Silvia cercano di ricucire i rapporti tra Guido e Mariella o, quanto meno, di limitare i danni, ma l’impresa si rivelerà praticamente disperata. La presenza di Valeria a casa di Niko potrebbe prolungarsi più del previsto e Renato farà fatica a non intromettersi in questioni che non lo riguardano.

Alberto, annientato dal confronto con Sabbiese, inizierà a realizzare le importanti conseguenze del suo comportamento rendendosi conto di quanto si sia messo nei guai. Nonostante i consigli di Michele e Silvia, Guido e Mariella non riusciranno a trovare la strada della riconciliazione ma i due capiranno che la separazione non giova a nessuno. Reduce dal confronto con Renato, Valeria sarà abile nel manipolare Niko affinché le ingerenze del padre vengano pian piano arginate.

Spiazzata dai preoccupanti ritardi e dalle vistose carenze nell’allestimento del parco archeologico, Manuela scoprirà una dolorosa verità che rischia di mandare a monte il suo sogno. Allarmato anche per la propria incolumità, Niko tenta di convincere Alberto ad autodenunciarsi alla polizia per tutelarsi da eventuali vendette di Torrente. Intanto Clara non intende perdonare l’ex compagno.

Il processo è ormai alle porte. E mentre Ida teme che la zia possa metterle i giudici contro, Roberto sembra deciso a giocarsi l’ultima carta a disposizione per vincere la partita. Dopo aver scoperto che Costabile l’ha ingannata, Manuela teme di veder naufragare il progetto del campo archeologico in cui ha investito tutta sé stessa. È crisi nera anche per Samuel che sembra non riuscire proprio a togliersi Micaela dalla testa.

L’inizio tanto atteso del processo a carico di Magdalena e Lara è arrivato. Ida si prepara ad affrontare il grande giorno sostenuta dall’affetto di Diego. Rabbiosa e frustrata per il comportamento ignobile di Costabile, Manuela teme che il suo progetto del parco archeologico sia destinato a fallire, ma un’iniziativa di Filippo e Serena potrebbe farle cambiare idea. Nunzio e Rossella si alleano per convincere Samuel a non andare a Berlino da Micaela. Seguici su Instagram.