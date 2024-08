Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 agosto 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2024

In attesa che Marina ritorni a Palazzo, Ferri comincia a interessarsi in prima persona alla gestione della radio e chiede un incontro a Michele che però, visto il loro recente confronto-scontro, si accinge a viverlo con una certa apprensione. Intanto Magdalena, ancora a Napoli in attesa del processo, proverà a dare un significativo cambiamento alla propria vita, in tutti i sensi. Col ritorno di Raffaele da Barcellona, Rosa, che lo ha sostituito mentre era in ferie, tornerà alla sua vecchia vita e sarà allietata dalla visita un nuovo e caro amico. Intanto il Palazzo, oltre al suo portiere, riabbraccerà parecchi abitanti di ritorno dalle vacanze, fra i quali Giulia e Luca.

Roberto svelerà a Marina i suoi reconditi propositi riguardo al processo per la compravendita di Tommy… Cosa avrà in mente? Pressato dalle domande di Renato che inizia a sospettare per lo strano comportamento di Giulia, Raffaele dovrà prendere una difficile decisione. La vacanza a Palinuro avrà aiutato Guido e Mariella a superare la crisi? Rientrata a casa dopo la parentesi a Palazzo Palladini, Rosa dovrà fare i conti coi comportamenti molesti di Luisa e Pasquale.

Nonostante i consigli di Silvia e Michele e l’impegno di entrambi nel cercare di superare la crisi di coppia, Guido e Mariella potrebbero arrivare a prendere una decisione molto dolorosa. Diego, Raffaele e Viola si stringono affettuosi intorno a Ida, rassicurandola dopo il suo scontro con Magdalena. La delusione e la preoccupazione di Marina nei confronti di Ferri aumentano e l’insistenza dell’uomo nel voler portare avanti il proprio piano potrebbe finire con l’amplificare la distanza fra i due.

Alberto riesce a ottenere un nuovo appuntamento con Clara e Federico, e lo scellerato piano con Torrente, ai danni di Eduardo, si mette in moto. Ma un imprevisto rischia di far prendere una piega inattesa e ancora più tragica agli eventi. Guido lascia casa sua per appoggiarsi temporaneamente in quella lasciata libera da Michele, e Mariella teme si possa trattare di un allontanamento definitivo. Manuela interroga Jimmy su come sia andata la vacanza a Formentera tra Niko e Valeria, mentre a quest’ultima succede qualcosa che la costringerà a chiedere l’aiuto di Niko.

Preoccupato per l'incolumità di Clara e Federico, Alberto cerca di arrivare nel luogo in cui vivono prima degli uomini di Torrente. Ci riuscirà? Clara, intanto, è ormai sul punto di partorire. Rossella e i suoi colleghi si preparano a conoscere il nuovo primario che ha preso il posto di Luca. Manuela è sempre più gelosa per la presenza di Valeria nella vita di Niko e Jimmy, la ragazza, infatti, sembra aver capito come accattivarsi gli uomini della famiglia Poggi.