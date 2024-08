Un posto al sole anticipazioni: Valeria allontanerà Niko e Jimmy da Renato?

Sono ormai trascorsi diversi mesi dal ritorno a Un posto al sole di Valeria Paciello (Benedetta Valanzano) e ora la donna, che ha subito ritrovato l’amore del suo ex fidanzato Niko Poggi (Luca Turco), sembra pronta a fare sul serio entrando a piè sospinto nella vita del giovane avvocato. Ne avremo un esempio nelle puntate di Upas in arrivo tra qualche giorno.

Eh sì. Le anticipazioni ci dicono che “la presenza di Valeria a casa di Niko potrebbe prolungarsi più del previsto e Renato farà fatica a non intromettersi in questioni che non lo riguardano“. Nel dettaglio, Renato (Marzio Honorato) non potrà fare a meno di notare che ormai Valeria ha le chiavi di casa, ma il problema non è tanto questo: l’uomo, da bravo nonno, si renderà conto che la Paciello – sia pure senza volerlo – sta danneggiando l’alimentazione equilibrata di Jimmy (Gennaro De Simone) portando a casa spesso e volentieri cibi già pronti.

Fatto sta che, quando nonno Renato proverà a parlarne a Valeria, quest’ultima non batterà ciglio… salvo poi agire alle sue spalle!

Non per niente, gli spoiler aggiungono che “Valeria – reduce dal confronto con Renato – sarà abile nel manipolare Niko affinché le ingerenze del padre vengano pian piano arginate“. Ciò – come sottolinea il settimanale Telepiù – vuol dire che Valeria comincerà a fare opera di convincimento affinché ci sia maggiore autonomia da Renato, la cui presenza nei “fatti di famiglia” dovrebbe dunque uscirne ridimensionata.

Come reagirà Niko di fronte a tali “suggerimenti”? E come la prenderebbe Renato se si rendesse conto che Valeria lo vuole in un certo senso allontanare da figlio e nipote? Lo scopriremo prossimamente… Seguici su Instagram.