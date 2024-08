Un posto al sole: Rosa, Pino (Antimo Casertano) le fa una corte romantica | Anticipazioni

Come già riportato in precedenza, c’è un temporaneo cambio di conduzione per quanto riguarda il portierato di Palazzo Palladini: Raffaele (Patrizio Rispo) raggiungerà Ornella (Marina Giulia Cavalli) e quindi i suoi compiti saranno gestiti da Rosa (Daniela Ioia), che già nel recente passato ha brevemente sostituito il simpatico portiere di Un posto al sole.

Questa novità avrà un impatto nelle puntate estive della soap partenopea di Rai 3: dal 12 al 23 agosto, Rosa si ritroverà quasi da sola a palazzo, visto che buona parte dei personaggi di Upas saranno in viaggio. Rimarranno in quel di Napoli il figlio Manuel (Manuel D’Angelo), Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), Rossella (Giorgia Gianetiempo) e l’amica Marika (Laura Pagliara).

Insieme a loro, Rosa nell’arco di dieci episodi “speciali” ripercorrerà le storie più importanti della stagione ormai conclusa, per chi si fosse perso qualcosa. In realtà, però, non finisce qui…

Le anticipazioni, infatti, parlano anche della presenza ricorrente del postino Pino, che già si è visto in qualche occasione nelle puntate “normali”. L’uomo – sempre stando agli spoiler – farà “una corte romantica” alla nostra Rosa e questo è l’elemento che più ha incuriosito il pubblico, soprattutto perché l’attore che interpreta Pino, Antimo Casertano, nella realtà è il compagno di vita di Daniela Ioia, che presta il volto a Rosa.

Ovviamente non è dato sapere al momento se questa corte romantica si limiterà alle puntate de “Le storie di un posto al sole” in onda ad agosto o poi entrerà in qualche modo anche negli episodi della prossima stagione. Staremo a vedere… Seguici su Instagram.