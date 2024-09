Beautiful, anticipazioni 22 settembre 2024: Hope “coccola” Liam, si sente in colpa?

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 22 settembre 2024

R.J. (Joshua Hoffman) e Thomas (Matthew Atkinson) hanno un momento chiarificatore: il minore vuole bene al fratello, ma non può dimenticare gli atti di cui si è macchiato negli ultimi anni. Thomas riconosce le proprie colpe e gli garantisce di aver capito e di essere cambiato. Entrambi sono contenti che R.J. sia di nuovo a casa, in famiglia. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) confida a Finn (Tanner Novlan) i propri timori, sperando di aver frainteso quanto visto tra Hope (Annika Noelle) e Thomas e di essersi sbagliata. Ma chiaramente non riesce a liberarsi dei suoi sospetti sulla Logan. Intanto Hope riempie di attenzioni Liam (Scott Clifton), come a voler compensare i pensieri che continua ad avere su Thomas. Nonostante faccia l'amore con il marito, infatti, Hope indugia sui momenti che vive vicino a Thomas…