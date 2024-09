Beautiful, anticipazioni 28 settembre 2024: Hope e l’ingombrante passato di Brooke

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 28 settembre 2024

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) assicura a Liam (Scott Clifton) che non deve preoccuparsi di Thomas (Matthew Atkinson) per quanto riguarda Hope (Annika Noelle). Intanto quest’ultima confida a Thomas il disagio che ha sempre provato nel sentirsi addosso l’ingombrante passato di Brooke (Katherine Kelly Lang): nel tentativo di non essere giudicata in base alla complicata vita sentimentale della madre, Hope ha sempre cercato di attenersi a certi valori. Thomas la rassicura: tutti sanno che ha sempre amato solo suo marito Liam… Seguici su Instagram.