Beautiful, anticipazioni 9 settembre 2024: Taylor sa che ora Brooke e Ridge si riavvicineranno

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 9 settembre 2024

Thomas chiede a Taylor cosa veramente provi per il ritorno di R.J., il figlio che Ridge condivide con Brooke. La psichiatra insiste di esserne felice e spera che tutti loro possano passare di nuovo del tempo con R.J.. Taylor non nega di pensare che questo possa contribuire a riavvicinare Ridge e Brooke, anzi, ne è certa e pare rassegnata all'inevitabile. Liam fa visita a Steffy, ancora turbato per la presenza di Thomas nella vita di Hope. Ridge non è timido nel provare a convincere R.J. ad entrare negli affari della Forrester Creations, convinto che come influencer stia sprecando il suo vero potenziale…