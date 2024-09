Beautiful, Joshua Hoffman a Tv Soap: “R.J. non ama essere coinvolto in drammi o problemi”

Lo stiamo vedendo da pochi giorni a Beautiful nei panni di R.J. Forrester, l’unico figlio di Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye). Ad interpretarlo, dopo un recast, c’è il giovanissimo Joshua Hoffman, entusiasta della sua esperienza sul set della soap.

Noi di Tv Soap abbiamo avuto l’occasione di fargli qualche domanda per parlare della sua esperienza nella produzione americana, dove il suo R.J. – almeno inizialmente – si rifiuterà di entrare a far parte come stilista nell’azienda di famiglia per inseguire il suo lavoro: l’influencer di viaggi in giro per il mondo. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Beautiful, intervista a Joshua Hoffman (R.J. Forrester)

Ciao Joshua, come sta andando la tua esperienza sul set di Beautiful?

Per ciò che riguarda la mia esperienza personale sul set, posso dirti che trovo tutto fantastico. Sta andando davvero alla grande. Adoro recitare con John McCook (Eric). Inoltre, ho lavorato molto con Thorsten Kaye (Ridge) nei primi giorni di set. Mi ha mostrato come funzionava tutto quanto. Non capita spesso di incontrare tutti quanti i miei colleghi, a parte quelli con cui giro più frequentemente, ma mi trovo davvero bene.

Quando arrivi su un set come quello di Beautiful, dove ci sono persone che lavorano insieme da tanti anni, vuoi solo entrare e aggiungere qualcosa a tutto ciò che sta già succedendo. Mi hanno accolto tutti fin dal primo momento. In particolare, John McCook è stato fantastico. Insieme ci divertiamo tantissimo. Ci inventiamo anche delle piccole improvvisazioni, in base a ciò che il regista ci chiede di fare scena dopo scena.

Passiamo a R.J. Che cosa ci puoi raccontare di lui?

Come avete visto, al momento R.J. non lavora ancora per la Forrester Creations, ma sulle sue cose. È tornato e ha viaggiato molto. Sembra che abbia intenzione di trattenersi. È un personaggio molto divertente e interessante da interpretare. È una sorta di “pecora nera”, una persona un po’ diversa rispetto a tutti gli altri. Non gli piace essere coinvolto in drammi o problemi. Per questo, dico che è stato molto divertente da interpretare.

Se potessi descrivere R.J. in poche parole, quali utilizzeresti?

È sicuramente un ragazzo sensibile. Le piccole cose che potrebbero non colpire le altre persone a lui, invece, lo colpiscono molto. Anche se cerca di mascherarle. R.J. è un ragazzo molto misterioso.

E infine: per quanto riguarda il suo rapporto con Brooke e Ridge, cosa mi puoi dire invece?

È indubbio che il personaggio di R.J. voglia davvero bene ai suoi genitori. Li vuole vedere insieme e, come attore, cerco di far trasparire questo. Tuttavia è vero che i rapporti tra Brooke e Ridge sono sempre stati molto complicati, quindi vedremo cosa succederà un futuro!

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione