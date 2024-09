Endless love, anticipazioni 13 settembre 2024: trama puntata pomeridiana e serale

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 13 settembre 2024

Venerdì 13 settembre Endless love viene trasmessa sia il pomeriggio e sia in prima serata. Vediamo cosa succede nei due episodi:

Puntata pomeridiana

Sitki corre da Emir per svelargli i piani di Kemal Soydere: Emir, di conseguenza, gli dice che deve anticipare le mosse di Kemal ottenendo quella registrazione. Lo stesso Kemal si reca a sorpresa a casa di Tufan e ottiene le immagini che sanciscono il bacio tra Emir e Zeynep. Hakan, in ansia per la sicurezza di suo fratello Safak, chiede a Emir di licenziarlo, ma l’uomo rifiuta: ha già salvato la vita del ragazzo finanziando il suo intervento chirurgico.

Puntata in prima serata

Nihan riceve una busta contenente le fotografie che erano state mandate a Ozan in carcere. In questo modo, scopre il tradimento di Emir con Zeynep e diventa sempre più determinata nella sua decisione di vendicarsi. Zehir continua a cercare la registrazione della telefonata che Ozan ha fatto dalla prigione, ma finora senza successo. Tarik informa Banu che dovranno trasferirsi dai suoi genitori; dopo un momento di sorpresa, Banu gli promette che non lo lascerà. Tufan cerca di riconquistare la fiducia di Asu, ma lei non vuole più avere nulla a che fare con lui. Emir scopre che il calcestruzzo scomparso è stato donato da Kemal per la costruzione del dormitorio maschile della scuola d’arte. Zeynep incontra Emir perché vuole fargli un regalo per il suo compleanno, che sarà il giorno seguente. Si tratta di una chiave, con cui Zeynep gli augura di diventare un rifugio per sua figlia. Emir la accoglie freddamente e, allusivamente, le dice che avrebbe preferito un altro tipo di dono.

Tufan si reca a casa di Kemal per portare a lui e ad Asu l’invito alla festa a sorpresa di Emir. Inizialmente Kemal rifiuta, ma Asu lo convince a partecipare. Asu chiama Nihan per chiedere spiegazioni sul motivo dell’invito e lei risponde di non sapere nulla al riguardo e che non erano neanche sulla lista, ma avrebbero potuto partecipare se lo desideravano. Tarik e Banu vanno a casa di Fehime, ma quest’ultima non è felice della nuova nuora. Con un inganno, Kemal attira Emir nel suo ufficio e gli comunica che senza l’approvazione della sua società (di Kemal), lui non potrà rescindere alcun contratto né completare i suoi progetti. Nel frattempo, Tufan sta elaborando un piano per smascherare Asu e intende proiettare delle foto compromettenti durante la festa.

Zeynep fugge dalla festa di compleanno inseguita da Kemal, che la affronta fuori dalla casa dei suoi genitori. Sentendo le voci, tutta la famiglia esce per capire cosa stia succedendo; dopo un’altra discussione con Tarik, Kemal se ne va furioso. Tornata a casa, Leyla trova Ayhan ad aspettarla. Mentre parlano arriva anche Kemal, già turbato dagli eventi della serata, e si scaglia contro Ayhan. L’intervento di Leyla impedirà ai due uomini di arrivare allo scontro fisico. Seguici su Instagram.