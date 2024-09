Endless love, anticipazioni 15 settembre 2024: Kemal indaga sulla morte di Ozan

Anticipazioni e trama puntata Endless love di domenica 15 settembre 2024

Zeynep incontra Emir e, durante una notte di passione, gli confida che Kemal sospetta del suo coinvolgimento nell’omicidio di Ozan. Emir, però, nutre dubbi su Zeynep e sospetta che lei non gli stia rivelando tutta la verità riguardo alla sua visita ad Ozan in ospedale. Nel frattempo, Nihan organizza una serata fuori con Eda. Durante l’uscita, assistono a un concerto dei Pera, una band rock che Kemal e Nihan avevano scoperto sette anni prima, quando non erano ancora famosi.

Dopo aver verificato che Nihan stesse bene, Kemal lascia l’ospedale prima dell’arrivo di Emir. Il giorno seguente, si reca ad un incontro sperando di scoprire la verità sulla morte di Ozan. All’appuntamento si presentano sia Emir che Nihan. Emir offre una versione diversa degli eventi che hanno portato alla tragica morte di Ozan. Tuttavia, né Nihan né Kemal sono convinti dalle sue parole. Così, Kemal decide di continuare le indagini per scoprire chi aveva il compito di far uscire Ozan dal paese. Zehir sembra essere sulla pista giusta. Zeynep trova una mail indirizzata a Banu riguardante un pagamento a suo favore. Dopo alcune ricerche, scopre che è stato Emir a effettuare il pagamento. Chiede spiegazioni a Banu, la quale nega qualsiasi connessione con l’uomo. Con il sospetto crescente, Zeynep convince Emir a incontrarla. Emir ordina a Tarik di mantenere il silenzio riguardo al suo ruolo nel tentativo di rapimento di Ozan.

Kemal, convinto che Ozan sia stato assassinato, continua a indagare sulla sua morte. Nihan capisce che l'uomo ha delle informazioni riguardanti la morte del fratello ma non riesce a farsi dire nulla da lui. Leyla teme che Kemal possa mettersi nei guai e quindi continua la sua collaborazione con Ayhan per fermare il figliastro. L'ex detenuto aiuta la donna ma per farlo deve inizialmente collaborare con Kemal affinché quest'ultimo si fidi di lui. Ayhan sfrutta anche la situazione per avvicinarsi a Leyla, riempiendola di complimenti.