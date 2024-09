Endless love, anticipazioni puntata 16 settembre 2024

Anticipazioni e trama puntata Endless love di lunedì 16 settembre 2024

Ayhan ha un debole evidente (e di antica origine) per Leyla e ciò lo porta allo scontro con Galip. Zeynep continua a incontrare Emir di soppiatto, ma è sempre la solita storia: lui la tratta con estrema indifferenza e lei, che vorrebbe più attenzioni, ne esce sempre frustrata. Peraltro la ragazza, per fare ingelosire Emir, comincia ad avvicinarsi a Hakan. In casa Soydere, la convivenza tra suocera e nuora va sempre peggio…