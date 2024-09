Endless love, anticipazioni 27 settembre 2024: puntata pomeridiana e in prima serata

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 27 settembre 2024

Puntata pomeridiana – Zeynep chiede alla madre di tenere nascosta la sua relazione con il commissario Hayan ai fratelli Tarik e Kemal. Nel frattempo, Galip riceve un’altra comunicazione dall’agenzia ispettiva di Kemal, poiché il progetto per cui ha ottenuto l’appalto continua a presentare delle irregolarità. D’accordo con Emir, Galip finge una reazione esagerata di rabbia verso Kemal per poi informare Emir del successo della loro recita.

Puntata in prima serata – Emir consegna una valigetta con denaro a Reshat, intenzionato a farlo partire dopo aver tradito Kemal. Nel contempo, Galip, che ha acconsentito a collaborare col figlio per inscenare il proprio rapimento, si fa trovare da Kemal nel magazzino di Zehir utilizzato come falsa base dei rapitori. Intanto, Nihan si reca in un magazzino dove Emir e Reshat stanno avendo un incontro. Inavvertitamente provoca un rumore allertando i due uomini, che iniziano a cercarla. Per nascondersi si rifugia nella ghiacciaia. Bloccata all’interno, Nihan inizia a soffrire di ipotermia e chiama Kemal al telefono. Kemal riceve la chiamata mentre è sotto pressione da parte di Galip, con la polizia ormai alle porte. Anziché restare per difendersi, decide di fuggire per salvare Nihan. Nel frattempo, Asu tenta il suicidio dopo essere stata nuovamente abbandonata da Kemal e cerca invano di contattare sia Nihan che Kemal.

Nihan riceve una telefonata da Emir mentre è in clinica con Kemal dopo aver soccorso Asu. Costretta a rivelargli il nome della clinica dove si trovano, Emir avverte la polizia che irrompe nell’ospedale per catturare Kemal senza riuscirci: l’uomo è già fuggito. Kemal e Zehir scoprono come i nemici abbiano falsificato la firma di Zehir intestandogli il magazzino dove era nascosto Galip. Kemal trova rifugio da Ayhan e Nihan, preoccupata per lui, lo raggiunge con Leyla per convincerlo ad usare la registrazione che lo scagionerebbe. Tuttavia, Kemal rifiuta: farlo metterebbe in serio pericolo Nihan e ha già ideato un altro piano per salvarsi. Galip suggerisce alla polizia di cercare Kemal da Ayhan. Zeynep scopre alla centrale di polizia che gli agenti stanno per fare irruzione nel nascondiglio del fratello.

Mentre sono nascosti nel deposito di Ayhan, Kemal confessa a Nihan che avrebbe voluto fuggire con lei per costruire una famiglia insieme. Nonostante le promesse di stare al suo fianco, Nihan lo spinge a considerare i sentimenti che Asu nutre per lui. Intanto Zeynep arriva in ospedale e vede Emir parlare con Asu; convinta che i due abbiano una relazione segreta, minaccia Emir di svelare tutto. Tuttavia, Emir le fa capire che conosce la verità sulla morte di Ozan e la costringe al silenzio…