Endless love, anticipazioni 7 settembre 2024: Nihan non vuole più vedere Kemal!

Anticipazioni e trama puntata Endless love di sabato 7 settembre 2024

Kemal, a casa dei genitori, ha un confronto con Zeynep, che, dopo aver finito di piangere, prende la figlia di Emir e rientra a casa con un taxi. Mentre anche Leyla sta per rientrare a casa a piedi, viene fermata da Ayhan che fa finta di non riconoscere, mentre lui dice a Leyla che è impossibile dimenticare un volto come il suo. Si tratta comunque di un incontro fortuito, perché Ayhan è andato a cercare Kemal al quale ordina di riportare al direttore del carcere la moglie e il figlio che lui tiene nascosti. Naturalmente Kemal non intende dirgli dove si trovino.

Emir contatta Nihan e le chiede se abbia deciso di tornare da lui in modo da poter riabbracciare la piccola Deniz. Mentre i due parlano al telefono, la bambina inizia a piangere e Nihan dice a Emir cosa fare per renderla tranquilla. Nihan vede poi Hakan, che le aveva assicurato che sarebbe riuscito a ridarle sua figlia!

Emir contatta Asu per un accordo: intende ottenere la metà delle azioni in mano alla ragazza. Asu in un primo momento non vuole accettare, ma poi Emir la ricatta insinuando che potrebbe raccontare a Kemal delle cose per lei scomode. Zeynep, a causa di Emir, perde il lavoro e quindi lo chiama chiedendogli di essere risarcita per il danno subito. Ma Emir la ignora…

Nihan ed Emir raggiungono un compromesso: lei andrà a prendere sua madre a casa di Leyla e la porterà a vivere con loro. In cambio Emir le fa assicurare che Kemal non si avvicinerà mai alla bambina. Kemal organizza un incontro con i proprietari di alcuni siti minerari di suo interesse: vuole comprare le singole licenze per poi unirle sotto un solo progetto. Nihan e Kemal si incontrano casualmente al cimitero e lei gli manifesta il desidero di non vederlo mai più. Seguici su Instagram.