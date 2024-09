Endless love, anticipazioni 9 settembre 2024: Kemal riconosce Deniz e ha dei sospetti

Anticipazioni e trama puntata Endless love di lunedì 9 settembre 2024

Nihan ed Emir discutono ancora sull'accordo matrimoniale, ma Kemal giunge in azienda per svelare ad Emir che, da quando è entrato scorrettamente in possesso delle quote della Alacahan Holding, gli ha teso una trappola. Le licenze delle miniere che Emir ha comprato a caro prezzo, insomma, hanno un valore meno elevato da quello che lui poteva immaginare. Eda, in difficoltà con la piccola Deniz, decide di portarla da Nihan. La donna tenta di nasconderla e di non mostrarla a Kemal, ma quest'ultimo riconosce la bimba portata a casa da Zeynep, e comincia ad avere dei sospetti…