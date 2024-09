Endless Love anticipazioni: Asu si prende gioco di Tarik!

A differenza di Kemal Soydere (Burak Özçivit), i telespettatori di Endless Love lo hanno capito da tempo: di Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk) non ci si può affatto fidare. Un monito che nelle prossime puntate potrebbe tornare utile anche a Tarik (Ruzgar Aksoy), il quale cadrà vittima in un piano ordito dalla “cognata” con la complicità del fratello Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu)…

Endless Love, news: Tarik e i sospetti su Banu

La storyline comincerà quando, grazie ad un pista fornitagli dalla madre Fehime (Zeyno Eracar), Tarik scoprirà che la moglie Banu Akmeriç (Çağla Demir) riceve a sua insaputa uno stipendio mensile. A quel punto, Tarik comincerà ad osservare con sospetto ogni mossa di Banu e un giorno, dopo averle strappato di mano il suo telefono cellulare, scoprirà che ha continuato ad intrattenere dei contatti con il suo ex amante Emir.

Confuso per via della clamorosa scoperta, Tarik non si confiderà con Kemal su quello che starà succedendo, ma piuttosto chiederà aiuto a Asu. Una scelta che farà per un motivo ben preciso: essendo a tutti gli effetti una Kozcuoğlu, la cognata è l’unica persona che può scoprire se l’accredito mensile che riceve Banu giunga proprio da una delle aziende di Emir e Galip (Burak Sergen)…

Endless Love, spoiler: Asu si prende gioco di Tarik

Ma come si comporterà Asu una volta che Tarik chiederà il suo aiuto? Come facilmente prevedibile, la Alacahan renderà partecipe Emir delle mosse del maggiore dei Soydere, sottolineando che farà di tutto per portarlo ancora una volta dalla loro parte e che deve fidarsi di lei.

Visto che non avrà tempo di occuparsi anche della faccende legate a Banu, Emir lascerà dunque completamente il campo libero alla “sorellina”, che a quel punto dirà a chiare lettere a Tarik che i suoi sospetti sono fondati perché lo stipendio della consorte viene proprio dai Kozcuoğlu. Ciò sarà una vera e propria doccia fredda per Tarik, anche se per ora l’uomo preferirà stare zitto e continuerà ad osservare con attenzione ogni mossa della sua “dolce metà”.

Endless Love, trame: Tarik e il grave sospetto su Banu

Tuttavia, il silenzio diventerà sempre più difficile per Tarik quando, seguendo alla lettera il piano che si è prefissata, Asu lo metterà al corrente del fatto che probabilmente è stata proprio Banu a dire ad Emir che Kemal aveva intenzione di sequestrare la piccola Deniz con la complicità di Nihan Sezin (Neslihan Atagul).

Un grave sospetto che influenzerà tantissimo le scelte future di Tarik, che almeno per ora si fiderà ciecamente di Asu, non rendendosi minimamente conto del suo doppio gioco. Ma fino a dove sarà disposta ad arrivare la Alacahan per raggiungere i suoi scopi?