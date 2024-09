Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 10 settembre 2024: la strategia di Marcello e Roberto

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 10 settembre 2024

Odile (Arianna Amadei) comincia la sua nuova vita a Milano. La madre di Elvira (Clara Danese) tenta di convincere la figlia a essere più conciliante col padre, intanto Ciro (Massimo Cagnina) è geloso del tempo trascorso in atelier da Concetta (Gioia Spaziani) con Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante). Roberto (Filippo Scarafia) e Marcello (Pietro Masotti) organizzano una strategia per lanciare le due collezioni, sia quella maschile che quella femminile: il piano prevede far sfilare a coppie i loro dipendenti. Odile riesce a convincere gli altri membri della famiglia di Adelaide (Vanessa Gravina), ma così facendo iniziano le prime incomprensioni tra madre e figlia.