Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 13 settembre 2024: scandalo per i Sant’Erasmo

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 13 settembre 2024

Giunge finalmente il giorno della sfilata per presentare la nuova collezione uomo-donna: è evidente la tensione di Marcello e Roberto. Accade un piccolo imprevisto per Salvatore con il dono per la famiglia di Elvira. Enrico Brancaccio, il giovane uomo in prova come magazziniere, fa una strana e misteriosa telefonata. Marta ha a che fare con la nuova stilista della Galleria Milano Moda: scopriremo che la donna in passato ha avuto a che fare con Botteri. Il padre di Elvira fa capire la causa della sua ostilità verso Salvo. Come conseguenza a una grave leggerezza di Odile, uno scandalo travolge la famiglia Sant'Erasmo.