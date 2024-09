Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 26 settembre 2024: il ricatto di Tancredi

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 26 settembre 2024

Odile affronta un colloquio di lavoro, mentre Adelaide ha in serbo per lei una sorpresa. Salvo e il padre di Elvira si danno appuntamento per la sera dopo. Umberto spinge su Matteo per ostacolare Marcello nella sua nuova idea commerciale. Armando si imbatte nella foto di una bambina tra le mani di Enrico, ma lui finge che non sia nulla di che. Marta si rende conto che i disegni del padre di Matilde sono in possesso di Tancredi, che, a quel punto, dice che li consegnerà esclusivamente a Matilde in persona…