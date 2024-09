Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 30 settembre 2024: Umberto cerca di ingraziarsi Odile

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di lunedì 30 settembre 2024

Tancredi assicura a Marta che consegnerà i disegni del padre di Matilde esclusivamente a Vittorio, ma lei è preoccupata che il cugino possa agire impulsivamente. Umberto propone un'idea per guadagnarsi il favore di Odile, sotto lo sguardo soddisfatto di Adelaide. Nel frattempo, Marcello desidera instaurare un rapporto di fiducia con la giovane, per compiacere la Contessa. Salvo organizza una cena raffinata al Circolo e invita Elvira e i suoi genitori nel tentativo di fare una buona impressione. Per puro caso, Tancredi si imbatte nelle lettere che Matilde gli aveva scritto anni fa e si emoziona profondamente.