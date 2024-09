Il paradiso delle signore 9, anticipazioni dal 9 al 13 settembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2024

L’attività del grande magazzino di moda va avanti, nonostante l’assenza del suo impareggiabile direttore Vittorio Conti. Per Roberto Landi e Marcello Barbieri i primi mesi non sono stati facili: dopo la partenza di Maria, la nuova collezione è stata affidata a Gianlorenzo Botteri che, pur essendo stilista di talento, non ha mai firmato una linea femminile finora. Al piano vendite Irene gestisce le Veneri con la sua consumata esperienza e Clara (assente per impegni legati al ciclismo) è stata sostituita dalla giovane Mirella. Salvo è sempre alle prese con la famiglia di Elvira, che gli è ostile. A Villa Guarnieri arriva Odile, la figlia di Adelaide, e questa volta ha in programma di rimanere a Milano.

Odile inizia la sua nuova vita a Milano. La madre di Elvira cerca di convincere la figlia ad ammorbidirsi col padre, mentre Ciro è geloso del tempo che Concetta passa con Gianlorenzo Botteri, in Atelier. Intanto al Paradiso, Roberto e Marcello mettono a punto una strategia per lanciare le due collezioni, maschile e femminile: l’idea è quella di far sfilare a coppie i loro dipendenti. Nel frattempo, Odile conosce gli altri membri della famiglia di Adelaide e spuntano le prime incomprensioni madre-figlia.

Salvatore non vuole arrendersi con i genitori di Elvira e Matteo, involontariamente, gli suggerisce un regalo per loro. Adelaide chiede a Umberto di tenere le distanze da Odile. Marta, che ha preso le redini della Galleria Milano Moda, cerca un nuovo stilista e si rivolge a Vittorio, riaccendendo il livore di Tancredi verso Conti. Per la presentazione della nuova collezione Paradiso inizia il gioco delle coppie; Alfredo viene a sapere che dovrà sfilare con Irene e manifesta il suo imbarazzo. Tancredi si scontra con Roberto: la battaglia tra il Paradiso e la GMM è appena iniziata. Intanto Adelaide non nasconde le sue preoccupazioni nei confronti di Odile e si apre con Marcello.

Umberto rimprovera Tancredi per lo scontro che ha avuto con Roberto la sera prima al Circolo. Marcello ha capito che serpeggia un po’ di malumore in merito agli accoppiamenti fatti per la sfilata e chiede la complicità di Botteri per risolvere il problema. Rosa incontra Odile per la seconda volta e le due ragazze entrano in confidenza. A Milano, intanto, arriva un giovane misterioso, che si scontra subito con Marta e si scopre che sta per iniziare un periodo di prova al magazzino del Paradiso. Umberto riceve una telefonata preoccupante che riguarda Odile.

È il giorno della sfilata per la presentazione della nuova collezione uomo-donna del Paradiso delle Signore e Marcello e Roberto sono molto tesi. Piccolo imprevisto per Salvatore con il regalo destinato alla famiglia di Elvira. Enrico Brancaccio, il giovane in prova al magazzino, fa una telefonata misteriosa. Marta incontra la nuova stilista della Galleria Milano Moda e si scopre che ha dei trascorsi con Botteri. Il padre di Elvira spiega il motivo della sua ostilità verso Salvatore. Nel frattempo, per una grave leggerezza di Odile, uno scandalo travolge la famiglia Sant’Erasmo. Seguici su Instagram.