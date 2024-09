Il paradiso delle signore anticipazioni: Clara sta per tornare, ma Mirella che fine fa?

Il personaggio di Clara (Elvira Camarrone) non compare nelle attuali puntate de Il paradiso delle signore, ma avrete notato che nelle ospitate di presentazione della stagione Elvira Camarrone (che la interpreta) è stata regolarmente presente, a testimonianza del fatto che ha “saltato” solo i primi episodi dell’annata in corso.

Ciò è accaduto per altri impegni professionali dell’attrice, mentre nella narrazione Clara è stata tenuta lontana per motivi legati al ciclismo. Presto, comunque, l’atleta-commessa tornerà in scena e a quel punto si porrà un problema di… sovrabbondanza!

Eh sì: tra pochissime settimane arriverà l’annuncio del ritorno al Paradiso di Clara, cosa che renderà tutti felici. Anzi, non proprio tutti…

Quando si spargerà la voce del rientro di Clara, la nuova arrivata Mirella Vanni (Giulia Sangiorgi) – ingaggiata appunto in sostituzione della Venere assente – inizierà a temere di essere mandata via dal Paradiso, visto che non ci sarà più bisogno di lei. Ma le cose andranno davvero così?

Al momento, quello che si sa è che le Veneri attueranno una sorta di mobilitazione pur di non perdere la loro nuova collega dopo il ritorno di Clara, e Roberto Landi (Filippo Scarafia) si impegnerà a risolvere la questione. Posto di lavoro confermato, dunque? Seguici su Instagram.