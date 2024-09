Il paradiso delle signore anticipazioni: Marcello farà un passo falso?

A Il paradiso delle signore, partito Vittorio (Alessandro Tersigni), Marcello (Pietro Masotti) sta facendo di tutto per rimanere sulla scia del suo predecessore e, se Conti aveva già uno spirito imprenditoriale piuttosto spiccato, nel caso di Barbieri oltre alla voglia di mettersi in gioco c’è anche una buona dose di tendenza all’azzardo e agli affari.

Insomma, se prima c’erano i sogni, ora c’è anche il capitale e Marcello, sempre più convinto che il Paradiso debba lanciarsi nel mercato dell’Alta Moda, non avrà alcuna intenzione di stare con le mani in mano. Questa sarà anche un’occasione per sfidare Umberto (Roberto Farnesi) e la Galleria Milano Moda; Matteo (Danilo D’Agostino) però, più razionale e con i numeri alla mano, proverà a farlo rinunciare.

Ma perchè tutta questa prudenza da parte di Portelli? Sarà la prima domanda che si porrà il nuovo direttore del Paradiso, ma l’arcano sarà presto svelato e Matteo confiderà alla madre (Elodie Treccan) il suo cruccio: teme che il progetto di Marcello possa portare a uno scontro diretto con Umberto e che il fratello finisca per scoprire il “patto scellerato” stretto tra Guarnieri e lo stesso Matteo ai tempi dell’affare Hofer.

Nel frattempo, Barbieri otterrà delle preziose informazioni da Matteo e riuscirà a incontrare l'Aga Khan prima di Guarnieri. Ma avrà fatto bene Matteo a preoccuparsi del suo ricattatore? La risposta è sì: Umberto farà pressioni su Portelli per ostacolare il fratello nella sua iniziativa commerciale. Come finirà?…